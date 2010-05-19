Ціна реалізації свиней у живій вазі знизилася

В Україні ціна реалізації свиней в травні 2010 року знизилися на 26,3% порівняно з травнем минулого року - з 19 до 14 грн. за кілограм живої ваги (друга категорія).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

В УКАБ сказакли, що ця тенденція обумовлена нарощуванням поголів'я і обсягів реалізації свиней. На 1 травня поголів'я свиней в усіх категоріях господарств зросло на 15% - до 7,95 млн. голів, причому в сільгосппідприємствах зростання склало 19%. Відповідно, реалізація свиней на забій збільшилася на 10,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що на тлі низького попиту на внутрішньому ринку вплинуло на зниження закупівельних цін, навіть незважаючи на скорочення імпорту.

Додатковим чинником ризику в УКАБ назвали падіння курсу євро, оскільки основу імпорту свинини останніми роками складали саме постачання з країн ЄС.

В УКАБ зазначають, що зниження цін зменшує мотивацію до нарощування виробництва. Темпи збільшення поголів'я в січні-травні вже були меншими, ніж в січні-квітні. За даними Держкомстату, темпи зростання поголів'я свиней в лютому складали 16,7%, а вже у квітні - 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За оцінками УКАБ, у разі зниження цін до 13 грн./кг живої ваги близько 30% сільгосппідприємств втратять прибуток. Паралельно зі збільшенням поголів'я в ефективних господарствах відбуватиметься його зменшення на свинофермах, які використовують застарілі технології.