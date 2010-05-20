У Полтавській області збільшилось агровиробництво

У Полтавській області в січні-квітні 2010 року загальне виробництво продукції сільського господарства зросло на 2,4%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, зокрема, в сільгосппідприємствах обсяги виробництва виросли на 8,5%, в господарствах населення – на 2,7%.

У структурі реалізації худоби і птахів на забій сільськогосподарськими підприємствами області частка великої рогатої худоби склала 45,9% (у січні-квітні 2009 року – 49,3%), свиней – 48,6% (34,9%), птахів усіх видів – 5,4% (15,8%).

Загальний обсяг вирощування худоби і птахів в аграрних підприємствах в січні-квітні 2010 року зріс на 6%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, у т.ч. свиней – на 32,2%, великої рогатої худоби – скоротився на 4,3%, птахів усіх видів – на 28,7%. Відношення загального обсягу вирощування худоби і птахів до реалізації тварин на забій в січні-квітні 2010 року склало 138,8% (у січні-квітні 2009 року – 129,7%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби у вирощуванні, відгодівлі і нагулі зменшилися на 4,3%, свиней – на 10,6% і склали відповідно 447 г і 328 г.