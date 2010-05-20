Рис, каучук та цукор можуть подорожчати

Учасники товарного ринку серйозно стурбовані ситуацією з безладами в Таїланді, оскільки під загрозою може виявитися експорт каучуку, рису та рафінованого цукру з цієї країни. Про це повідомила сьогодні газета Financial Times з посиланням на експертів ринку. Як зазначає ІТАР-ТАРС, Таїланд є одним з найбільших у світі експортерів рису і каучуку, а також знаходиться на другому місці серед постачальників рафінованого цукру, маючи на ринку частку у 20%.

Є побоювання, що безперебійні постачання товарів, що здійснювалися дотепер, припиняться в результаті хаосу в країні, що призведе до значних збитків, у тому числі і до зростання цін на продукти, що експортуються.

Уже стало відомо, що основні компанії-постачальники рису закрили представництва в Бангкоку, принаймні, на декілька днів.