Вінницька кондфабрика збільшить СФ у 2,4 раза

Вінницька кондитерська фабрика (входить в структуру корпорації Roshen) збільшить статутний фонд у понад 2,4 раза або на 120 млн. грн. - до 204,276 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Кондфабрика планує випустити додатково 480 млн. простих іменних акцій в документарній формі номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Спосіб розміщення акцій - закритий.

Рішення про збільшення СФ підприємства прийняли 14 липня на позачергових зборах акціонерів.

Довідка УНІАН. Вінницька кондитерська фабрика входить до складу Кондитерської корпорації "Roshen" і є одним з п'яти найбільших кондитерських підприємств України. Заснована в 1929 році на базі пивоварного заводу Вахневського. Фабрика випускає понад 100 найменувань кондитерських виробів загальним обсягом близько 50 тис. тон на рік.

Вінницька кондитерська фабрика в 2009 році збільшила прибуток у 16 разів або на 4,618 млн. грн. порівняно з 2008 роком, - до 4,925 млн. грн. Чистий дохід збільшився на 47,4% або на 98,143 млн. грн. порівняно з 2008 роком, - до 305,255 млн. грн.