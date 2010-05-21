Мінагрополітики розробило проект закону про сільський туризм

Міністерство аграрної політики України розробило проект закону України “Про сільський аграрний туризм”.

Текст документа оприлюднено на сайті міністерства.

Документом визначено загальні правові, організаційні, соціально-економічні принципи сільського аграрного туризму.

У проекті наголошується, що агротуристична діяльність не відноситься до підприємницької за умови, якщо кількість койко-місць у сільській садибі, які пропонуються для тимчасового розміщення туристів, не перевищує дев`яти. Суб`єкти господарювання, які надають послуги у сфері сільського аграрного туризму, можуть реєструватися як суб`єкти підприємницької діяльності.

Державна підтримка суб`єктів агротуристичної діяльності здійснюється відповідно до загальнодержавних і регіональних програм розвитку сільського аграрного туризму.

Передбачається, що у разі ухвалення законопроект набирає чинності з 1 січня 2011 р.

У пояснювальній записці зазначається, що в умовах ринкової економіки важливим є збереження трудового потенціалу у сільській місцевості. Проте, за даними Держкомстату, продовжують зберігатися негативні тенденції до зменшення чисельності зайнятого сільського населення. Так, у 2007 році ця чисельність становила 6,595 млн. осіб, у 2008 році – 6,555 млн. осіб, у 2009 році – 6,506 млн. осіб. Сільськогосподарське виробництво, яке є основним видом діяльності особистих селянських, фермерських господарств, залежить від природо-кліматичних умов, характеризується нестабільністю цін на продукцію і доходів, що впливає на його інвестиційну привабливість.

Разом з тим, ведення агротуристичної діяльності додатково до основної сільськогосподарської дає можливість особистим селянським, фермерським господарствам розширити сферу застосування праці у сільській місцевості, одержувати стабільний дохід, що, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня життя сільського населення.

В Україні нараховується близько 1000 сіл, які протягом року приймають туристів, в тому числі і з-за кордону. Разом з тим потребують законодавчого забезпечення питання визначення загальних правових, організаційних, соціально-економічних принципів, пов`язаних із здійсненням агротуристичної діяльності особистих селянських і фермерських господарств у сфері сільського аграрного туризму, залучення сільськогосподарських кооперативів до цього виду діяльності.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить підвищити ефективність державної політики щодо соціально-економічного розвитку сільських територій, сприятиме диверсифікації зайнятості громадян, які проживають у сільській місцевості і підвищенню рівня їх доходів.