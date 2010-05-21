МінАП пропонує підтримати виноградарство і садівництво

Міністерство аграрної політики України ініціює внесення змін до порядку розподілу коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Відповідний проект постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку стягнення збору і використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» опубліковано на сайті міністерства.

Згідно з документом, кошти, що надійшли до спеціального фонду держбюджету від збору, прямують: 85% - на бюджетну програму ”Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками“, з них на розвиток виноградарства – 60% і садівництва – 40%; і 15% - на бюджетну програму ”Державна підтримка розвитку хмелярства“.

При цьому 1% бюджетних коштів прямує на фінансування витрат галузевих наукових установ.

До 25% бюджетних коштів може прямувати на компенсацію витрат, пов`язаних із будівництвом холодильників з регульованим газовим середовищем, до 7% може прямувати на фінансування будівництва заводу з виробництва екологічно чистого дитячого харчування на основі винограду, плодово-ягідної та овочевої сировини.