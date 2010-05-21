«Миронівський хлібопродукт» почав будівництво Вінницької птахофабрики

«Миронівський хлібопродукт», агропромислова компанія України, почала будівництва перших двох черг Вінницької птахофабрики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, церемонія закладення першого каменя відбулася сьогодні біля міста Ладижин (Вінницька обл.).

Очікується, що перша черга буде запущена в експлуатацію в 2013 році, а на повну потужність перші дві черги функціонуватимуть в 2015 р. Третя і четверта черги опційні. Рішення про продовження будівництва залежатиме від попиту і цін на той час.

«Початок будівництва Вінницької птахофабрики – це новий етап в розвитку МХП. Наш план полягає в тому, щоби комплекс, що складається з власного комбікормового заводу, елеваторів, інкубатора, майданчиків вирощування і переробного заводу, дозволив нам збільшити обсяги виробництва, підсилив нашу позицію на внутрішньому ринку і, можливо, відкрив нові експортні можливості», - заявив голова правління «Миронівського хлібопродукту» Юрій КОСЮК.

Якщо будуть закінчено всі чотири лінії, нове підприємство приблизно в два рази перевищить обсяги Миронівської птахофабрики, кожна лінія якої виробляє близько 100 тис. тонн курячого м`яса в рік. Наголошується, що в результаті розширення МХП досягне економії від масштабу, зменшивши витрати виробництва на одиницю продукції. МХП також розглядає можливість в довгостроковій перспективі експортувати продукцію в країни ЄС, на що розраховує одержати відповідний дозвіл.