Поголів’я ВРХ у Криму скоротилося на 3%

У Криму поголів'я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств на 1 травня налічували 197,5 тис. голів, що на 3,1% менше від 1 травня 2009 р. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у тому числі поголів'я корів зменшилося на 3,1% і склало 88,4 тис. голів.

У сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність великої рогатої худоби зменшилася на 24,0%, корів стало менше на 4,4%. У господарствах населення поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 2,6%, корів - зменшилося на 2,9%.

Загальна чисельність поголів'я свиней у Криму на 1 травня склала 194,1 тис. голів, що на 11,9% більше, ніж на початок травня 2009 р. У сільськогосподарських підприємствах поголів'я свиней збільшилося на 13,6%, а в господарствах населення - на 10,3%.

Чисельність поголів'я овець і кіз в цілому збільшилася на 13,4% - до 440,5 тис. голів. У сільськогосподарських підприємствах поголів'я овець і кіз скоротилося на 3,9%, в господарствах населення - збільшилося на 16,5%.

Загальне поголів'я птиці (11429,9 тис. голів) в Криму, порівнюючи з 1 травня 2009 р., зросло на 4,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 4,5%, а в господарствах населення - на 3,3%.

Як повідомляв УНІАН, на 1 квітня 2010 р. у Криму великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічували 196,0 тис. голів, що на 2,7% менше від 1 квітня 2009 р.