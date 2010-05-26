Аграрії Криму скоротили реалізацію продукції на 1,5%

У Криму загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами в січні-квітні 2010 р., порівняно з січнем-квітнем 2009 р., скоротився на 1,5%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема, обсяг реалізації продукції рослинництва скоротився на 30%, продукції тваринництва - збільшився на 11,7%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 22,4%, тваринництва - 77,6% (у січні-квітні 2009 р. - відповідно 31,6% і 68,4%).

Зокрема, різко скоротилися обсяги реалізації соняшнику (на 93,8%), істотно менше продано зернових культур (на 48,0%), овочів (на 31,1%), плодів та ягід (на 59,2%), винограду (на 10,5%), молока і молочних продуктів (на 9,5%). Зросли обсяги реалізації картоплі (у 10,5 разів), худоби і птиці (на 2,2%), яєць (на 9,4%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами на усіх напрямах реалізації в січні-квітні 2010 р. порівняно з січнем-квітнем 2009 р. збільшилися на 12,7%, зокрема, на продукцію рослинництва - на 26,4%, на продукцію тваринництва - на 9,2%.

Як повідомляв УНІАН, у Криму загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами в січні-березні 2010 р. порівняно з січнем-березнем 2009 р. скоротився на 0,4%, а ціни виросли на 12,9%.