Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 26.05.10)

Пшениця.

Як ми і прогнозували, після недавнього різкого зниження, ціни на пшеницю стабілізувалися в діапазоні 4,50-4,75 долара за бушель. Частково це обумовлено як технічними чинниками, так і фундаментальними. Деяке коригування валютних курсів і чутки про можливе зростання експорту американської пшениці в Китай підтримали котирування зерна, водночас підвищення прогнозу від Міжнародної Зернової Ради (МЗР) робили тиск на котирування пшениці на початку тижня. МЗР прогнозує, що світове виробництво пшениці в новому маркетинговому році досягне 660 млн. тон. У цілому, ми чекаємо, що в найближчі сесії ціни на пшеницю все ж продовжать рух в діапазоні, що вже сформувався.

Кукурудза.

Незважаючи на високу волатильність по ф'ючерсах на кукурудзу, з початку квітня вимальовується підвищувальний тренд. Зараз липневий контракт торгується в районі $3,68 за бушель ($144,88 за тону). Та все ж понижувальні ризики для цін в довгостроковій перспективі зберігаються. Так, згідно з прогнозом Міжнародної Зернової Ради, у майбутньому маркетинговому році світове виробництво кукурудзи може зрости майже на 2%, досягнувши рекордного рівня - 822 млн. тон. У той же час перспективи глобальної економіки не такі однозначні, у результаті на ринку знову може виникнути надлишок пропозиції. Проте, у найближчі сесії ціни швидше продовжать рух у рамках поточного тренду, в діапазоні 3,60-3,75 долара за бушель.

Свинина.

Ціни на свинину після експірації травневого ф'ючерсу продовжують торгуватися поблизу рівня $0,81 за фунт ($1782 за тону). При цьому чинник, який в попередні декілька місяців надавав підтримку цінам, тепер не в змозі спровокувати зростання котирувань. Йдеться про попит на м'ясо, який перевищує, на думку учасників ринку, пропозиція. Через кризу минулого року багато фермерів вимушені були скорочувати поголів'я свиней, і тепер м'ясопереробні заводи стикаються з нестачею свиней, що у свою чергу впливає на обсяги кінцевого виробництва м'ясопродуктів. У квітні виробництво на американських м'ясопереробних заводах знизилося на 4% порівняно з квітнем минулого року. В цілому, за нашими прогнозами, котирування свинини можуть продовжити найближчим часом консолідуватися поблизу поточних рівнів.

Обзор "УНІАН-Економіці" надала ФК "Калита-Фінанс"