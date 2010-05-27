У Тернопільській області виробництво м’яса збільшилося на 1,8%

У Тернопільській області за 4 місяці поточного року виробництво м'яса збільшилося на 1,8% порівняно з аналогічним торішнім показником, молока - зменшилося на 2,2%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, до 1 травня 2010 року в області усіма категоріями господарств вироблено 22,4 тис. т м'яса. Сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво м'яса на 15,5% - до 3,1 тис. т, населення виробило 19,3 тис. т - на рівні 2009 року.

Молока за звітний період в області вироблено 91 тис. т, що на 2,2% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 6,1% - до 10,6 тис. т, тоді як населення скоротило обсяги виробництва молока на 3,1% - до 80,4 тис. т.

Яєць вироблено 127,5 млн. шт. - на 5,4% більше, ніж минулого року за цей же період. Населення наростило виробництво яєць на 1,3% - до 84,8 млн. шт., сільськогосподарські підприємства - на 14,6% - до 42,7 млн. шт.