Бізнес-лідери України зустрілися з московськими студентами

Бізнес-лідери України зустрілися зі студентами програми Executive MBA Московської школи управління СКОЛКОВО. Під час зустрічі обговорювали актуальні питання і особливості ведення бізнесу в Україні та Росії, глобальну інвестиційну стратегію, фінансування нових бізнес-проектів, корпоративне управління і, головне, як збільшити зростання продажів, незважаючи на зниження попиту, і використовувати кризовий час собі на користь.

На заході були присутні найуспішніші бізнесмени України: генеральний директор і засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор МАЗЕПА, віце-президент з розвитку бізнесу Групи Квазар Богдан КУПИЧ, а також два топ-менеджери найбільшої алкогольної компанії "Хортиця", яка має успішний досвід ведення бізнесу в обох державах, власник компанії Євген ЧЕРНЯК та генеральний директор в Росії Cергій ВЕЛИЧКО.

За 4 роки існування на російському ринку "Хортиця" змогла не лише заявити про себе, але і увійти до десятки брендів, які найкраще продаються. Незважаючи на кризовий 2009 рік, ТМ "Хортиця" наростила частку ринку на 33%. Це рекорд серед алкогольних компаній, присутніх на російському ринку.

Цей захід мав на меті допомогти випускникам визначити подальші цілі в розвитку своєї кар'єри в Росії і за кордоном, зіставити навички кращих топ-менеджерів з навичками, які їм знадобляться для успішної діяльності у корпоративному світі, а також розкрити специфіку ведення бізнесу в різних країнах. "Будь-який продукт, який прагне бути успішним на ринку, повинен мати дуже сильну брендову складову країни або місця виробництва", - наголосив Є.ЧЕРНЯК.

Окрім національних відмінностей, майбутніх керівників цікавила роль і вплив держави на бізнес. Присутні дійшли висновку, що основне правило, яке повинне діяти на ринку, - однакові правила для усіх і чесна конкуренція. Саме це дозволить не лише створити умови для побудови успішного бізнесу, але і поліпшить якість товарів і послуг в Росії та Україні.