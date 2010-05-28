Торговельна мережа "Наш Край" відкрила другий магазин у Дрогобичі (Львівська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, торговельна площа магазину складає 130 кв. м.

У прес-службі наголосили, що це власний торговельний об'єкт мережі, що працює у форматі магазину біля будинку.

Загалом мережа "Наш Край" налічує 23 власні магазини і 35 франчайзингових.

Довідка УНІАН. Мережа "Наш Край" (Луцьк) - національний оператор ринку рітейлу, представлений у трьох форматах: супермаркет, магазин біля будинку і експрес. Стратегічне управління компанією здійснює інвестиційна компанія VolWest Group, а тактичне - компанія "Наш Край-ЛЦ". На сьогодні у рамках стратегії розвитку мережі діє система франчайзингу. Перший магазин почав свою роботу в 2001 році. На кінець травня 2010 року мережа "Наш Край" складалася з 58 магазинів.