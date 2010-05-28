РФ закінчила перевірку українських м’ясо-молочних підприємств

Російські інспектори завершили перевірки українських м'ясо-молочних підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, інспекція працювала протягом десяти днів і перевірила 11 українських підприємств: ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" (Івано-Франківська обл.), ВАТ "Івано-Франківськ "Вінницям’ясо" (Вінницька обл.), ВАТ "Кам'янець-подільський м'ясокомбінат" (Хмельницька обл.), ВАТ "Сарним’ясопром" (Рівненська обл.) ТОВ "Фенікс" (Донецька обл.), ТОВ "Елітекс" (Донецька обл.), ТОВ "Бахмачм’ясо" (Чернігівська обл.), ТОВ "Шосткинський міськмолкомбінат" (Сумська обл.), ВАТ "Светловодський маслосиркомбінат" (Кіровоградська обл.), ЗАТ "Миронівська птахофабрика" (Черкаська обл.) і ТОВ "Канівський маслосирзавод" (Черкаська обл.).

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу висловив надію, що за результатами інспекції ряд українських підприємств отримають дозвіл на експорт своєї продукції в Російську Федерацію.