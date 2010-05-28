МінАП затвердило правила експлуатації тракторів

Міністерство аграрної політики України затвердило правила технічної експлуатації тракторів та іншої сільськогосподарської техніки.

Відповідний наказ Мінагрополітики № 173 від 6 квітня 2010 року "Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожно-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" учора був оприлюднений на сайті відомства.

Правила визначають порядок технічної експлуатації, обслуговування і ремонту машин, вимоги до технічного стану машин і порядок їх допуску до експлуатації.

Згідно з правилами, машини мають бути технічно справними і відповідати вимогам до технічного стану. Нові машини і ті, які поступають після капітального ремонту, мають бути обкатані згідно з вимогами щодо експлуатації машин підприємства-виробника або інструкції ремонтного підприємства. Машини мають бути повністю укомплектовані приладами, запасними частинами і інструментами відповідно до установки щодо експлуатації. Машини, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, повинні укомплектовуватися вогнегасниками і засобами індивідуального захисту механізаторів та інших осіб.

Згідно з правилами, технічна експлуатація машин заборонена за таких умов: у разі встановлення на машини устаткування, не передбаченого інструкціями щодо експлуатації підприємств-виробників для таких машин; без талона про проходження державного технічного огляду; у разі, якщо термін дії талона про проходження державного технічного огляду машини закінчився; без номерного знаку або з номерним знаком, який не належить цій машині; без ідентифікаційних номерів машини або з ідентифікаційними номерами, які не відповідають записам в реєстраційних документах; без свідоцтва про реєстрацію машини (талона тимчасового обліку), посвідчення тракториста-машиніста і талона попереджень до нього; у разі несправності гальмівної системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, елементів коліс, системи випуску відпрацьованих газів і т.і.

У аналізі регулятивного впливу до акту зазначено, що на сьогодні правила технічної експлуатації тракторів і інших механізмів в Україні не визначені. Тому з метою встановлення єдиних правил технічної експлуатації машин і виникла необхідність розробки цього наказу.