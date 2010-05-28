Госпсуд розпочав справу про банкрутство птахокомплексу «Яришев»

Господарський суд Вінницької області почав справу про банкрутство СВАТ "Птахокомплекс "Яришев".

Про це сказано у повідомленні підприємства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, справа порушена за заявою птахокомплексу "Яришев" у порядку ст. 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом". Причиною відкриття провадження у справі про банкрутство є нездатність підприємства сплатити у встановлений законом термін безперечну заборгованість перед кредиторами. Загальна сума вимог кредиторів складає 14,467 млн. грн.

Арбітражним керівником підприємства, призначеним судом, є Віталій БОЛХОВИТИН.

Довідка УНІАН. Птахокомплекс "Яришев" (с.Яришев, Вінницька обл.) зареєстрований у вигляді сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства. Підприємство займається виробництвом яєць і вирощуванням птиці.

49,81% акцій СВАТ "Яришев" володіє фондова компанія "Рубін" (Вінниця), 12,308% - голова наглядової ради підприємства Олександр БОНДАРЕНКО.