ПК "Поділля" виплатила 5,7 млн. грн. доходу

Продовольча компанія "Поділля" 28 травня своєчасно виплатила 5,734 млн. грн. доходу за 12-й квартальний купонний період по своїх облігаціях серії А.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник компанії.

За його інформацією, відсотки по облігаціях виплачені через "Укрсиббанк", який є андеррайтером цього випуску облігацій, з розрахунку 57,34 грн. на одну облігацію, або 23% річних.

Як повідомляв УНІАН, продкомпания "Поділля" у червні 2007 року випустила облігації серії А на суму 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. Продовольча компанія "Поділля" (Вінницька обл.) створена у березні 2005 року і входить до складу концерну "Укрпромінвест".

До "Укрпромінвест" входять три цукрові заводи, найбільший з них - Крижопільський цукровий завод, а також 18 агроформувань у Вінницькій області, які обробляють близько 100 тис. га сільськогосподарських угідь і містять близько 20 тваринницьких комплексів.

ПК "Поділля" у 2009 році скоротила прибуток на 63,5%, або 6,402 млн. грн. порівняно з 2008 роком - до 3,676 млн. грн. Чистий дохід збільшився на 17,4%, або 52,630 млн. грн. - до 355,288 млн. грн.