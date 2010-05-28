Реформування тваринництва – одне із головних завдань уряду

Реформування галузі тваринництва – одне із головних завдань аграрного блоку Уряду. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні під час засідання колегії Міністерства аграрної політики України.

Як повідомив УНІАН Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на засіданні обговорювалися питання про ситуацію в молочному і м’ясному скотарстві та заходи щодо розвитку ринку молочної і м’ясної продукції, а також стан і перспективи розвитку галузі свинарства.

За словами В.СЛАУТИ, у складний для країни час Президент та уряд України взяли на себе відповідальність за подальший розвиток нашої держави. І першим кроком для аграрного блоку уряду в такій ситуації стали рішучі та скоординовані дії зі стабілізації і відновлення нормальної роботи галузі, зокрема, щодо забезпечення організованого проведення робіт на весняному полі.

Віце-прем’єр-міністр України відзначив, що нині ця робота продовжується, і реформування галузі тваринництва – одне із головних завдань аграрного блоку Уряду. Вже вдалося підняти на належний рівень птахівництво, поступово покращується ситуація у свинарстві. Тепер потрібно відроджувати молочне та м’ясне скотарство.

В.СЛАУТА підкреслив, що Президент і уряд України налаштовані вирішувати це питання системно, спираючись на економічну мотивацію розвитку підприємництва у тваринництві, особливо племінному, залучення інвестицій, впровадження сучасних інноваційних технологій тощо.

На думку віце-прем’єр-міністра України, наша держава має достатній потенціал та можливості для нарощування поголів’я великої рогатої худоби і розвитку ринку м`ясо-молочної продукції.