Завтра в Україні короткочасні дощі

Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 30 травня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, подекуди грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; лише у північних областях та в Криму без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; на півдні вночі 13-18°, вдень 25-30°; на високогір`ї Карпат вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

29 травня температура води в Чорному морі 18-21°, в районі Феодосії та Ялти 14-15°, в Азовському морі 20-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.