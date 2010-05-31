Крим збільшить на 4% виробництво виноградного вина

Цьогоріч у Криму, згідно з прогнозними показниками Програми соціально-економічного розвитку АРК на 2010 рік, очікується зростання виробництва виноградного вина на 4% - до 8 млн. 047,2 тис. дал (2009 р. - 7 млн. 737,7 тис. дал).

Як передає кореспондент УНІАН, разом із зростанням виробництва виноградного вина також очікується збільшення виробництва коньяку - на 1% - до 973,6 тис. дав (2009 р. - 964 тис. дав).

Крім того, виробництво горілки та інших міцних алкогольних напоїв планується збільшити на 1,5% - до 4 млн. 429,6 тис. дал (2009 р. - 4 млн. 364,1 тис. дал).

Як повідомляв УНІАН, згідно з Програмою соціально-економічного розвитку АРК на 2010 рік, в поточному році в Криму очікується скорочення урожаю винограду на 51% в порівнянні з 2009 роком, до 50 тис. тонн.