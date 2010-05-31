ПП "Кряж" скоротило прибутки на 1,9%

Приватне підприємство "Кряж" в 1-му кварталі 2010 року скоротило чистий прибуток на 1,87%, або на 5 тис. грн. порівняно з 1-м кварталом 2009 року - до 262 тис. грн.

Про це сказано у фінансовому звіті підприємства, переданому УНІАН.

У 1-му кварталі 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 року чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) скоротився на 62,37%, або на 15,363 млн. грн. - до 9,270 млн. грн.

Валовий прибуток скоротився на 62,37%, або на 18,436 млн. грн., - до 11,124 млн. грн.

Довідка УНІАН. Приватне підприємство "Кряж" створено у 1999 році на базі хлібопекарського цеху в Крижополі Вінницької області. Володіє сахзаводами "Капустянський цукор" (с. Капустяни), "Моєвський цукор" - (с. Моєвка) і "Соколовский цукор" (Соколовка) потужністю 150, 250 і 250 тон цукру на добу.

Також володіє 20 агроформуваннями у 5 районах Вінницької області, які обробляють близько 35 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

ПП "Кряж" у 2009 році скоротило чистий прибуток на 45,87%, або на 1,326 млн. грн. порівняно з 2008 роком - до 1,565 млн. грн.