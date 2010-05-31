Ріст обсягів виробництва в українському АПК склав 4,9%

За підсумками січня-квітня поточного року в сільському господарстві зростання обсягів виробництва склало 4,9% проти 5,3% за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

Зокрема, у сільськогосподарських підприємствах зростання виробництва склало 12,1% (12,6% у січні-березні 2010 р.).

Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, валова продукція сільського господарства у січні-квітні поточного року формувалася в основному за рахунок виробництва продукції тваринництва, сказано в коментарі Мінекономіки.

На 1 травня 2010 р. проти 1 квітня 2010 р. прискорилося зростання поголів'я свиней (до 15% проти 14,1%), птиці (до 5,9% проти 5,4%), овець і кіз (до 5,5% проти 5,3%).

У січні-квітні 2010 р. проти січня-квітня 2009 р. в сільськогосподарських підприємствах зросло виробництво м'яса (у живій вазі) - на 15,5% молока - на 1,9%, яєць - на 7,2%.

"На розвиток ситуації у тваринницькій галузі в поточному році позитивно впливає наявність значної кормової бази, сформованої за рахунок торішнього високого урожаю зернових культур (46 млн. тон) і зростання виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Ця тенденція позитивно відображується на конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, оскільки великотоварні виробники мають великі можливості для власного розвитку, задоволення потреб внутрішнього ринку і просування продукції на зовнішні ринки порівняно з потенціалом господарств населення", - зазначають у повідомленні.

За підсумками січня-квітня 2010 р. частка сільськогосподарських підприємств у виробництві основних видів продукції тваринництва складала: м'яса - 50,3% (проти 46,5% в січні-березні 2009 р.), молока - 22,8% (21,9%), яєць - 61,1% (59,5%).