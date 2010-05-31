Вінницький завод фруктових концентратів та вин припинив повноваження Ревкомісії

Акціонери Вінницького заводу фруктових концентратів і вин змінили склад Ревізійної комісії. Про це сказано у повідомленні підприємства, переданому агентству УНІАН.

За рішенням загальних зборів акціонерів заводу припинені повноваження Ревізійної комісії і обраний ревізор.

Звільнено главу РК Любов ОПАНАСЮК (володіє 0,000034% акцій заводу) і членів комісії Тамару БАРАНЕЦЬКУ (0,0712%) та Ніну ЦВИГУН (0,0168%).

Замість них призначений безстроково до ухвалення відповідного рішення про звільнення ревізора. Андрій ЗИНЮК (володіє 0,407% акцій).

Крім того, акціонери звільнили члена правління заводу Михайла ФУКСМАНА (3,702%) і призначили замість нього Олександра ПОБЕРЕЖНОГО (володіє 24,268% акцій).

Як повідомляв УНІАН, Вінницький завод фруктових концентратів і вин 2009 рік завершив із збитками 198,2 тис. грн. проти 70,5 тис. грн. прибутку у 2008 році. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) скоротився на 5,56% або на 0,496 млн. грн. порівняно з 2008 роком - до 8,418 млн. грн.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Вінницький завод фруктових концентратів і вин" засновано в 1999 році і займається виробництвом соку яблучного збродженого, плодово-ягідних фруктових пюре, плодово-ягідних виноматеріалів, наданням виробничих послуг з переробки давальницької сировини. 59,657% акцій ВАТ володіє глава правління Валентина Побережна, 24,268% акцій - Олександр Побережний.