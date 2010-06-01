Урожай озимих зернових очікують на рівні 21 млн. тон

Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай озимини зернових у 2010 р. на рівні близько 21 млн. тон.

Про це сказано у повідомленні Гідрометцентру, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Валовий збір зерна озимини з урахуванням площ під культурами і даних Держкомстату складе близько 21 млн. тон", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначають, що, враховуючи фактичний стан посівів, наявні запаси продуктивної вологи в грунті, очікувані погодні умови і згідно з агрометеорологічними розрахунками, у 2010 році врожайність озимини очікують: пшениці - 29 ц/га, вівса - 20 ц/га, ячменю - 27 ц/га.

За оцінками фахівців Гідрометеорологічної служби, на 25 травня озимі культури на 65% площ знаходяться у хорошому стані, врожайність цих посівів очікують середню і вище середньої. На площі близько 32% посіви переважно в задовільному стані - очікують врожайність нижче середньої, 3% посівів - у незадовільному стані.

Згідно з комплексною оцінкою впливу погодних умов на формування урожаю озимих культур, умови цього року оцінюють як дещо гірші торішніх і близькі до середніх.

За попередніми розрахунками, дозрівання озимих культур поточного року відбудеться в терміни, близькі до середньобагаторічних.

Уточнення до прогнозу врожайності озимих культур і прогноз врожайності та валового збору усіх зернових, зернобобових і круп`яних культур в Україні складуть наприкінці червня.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні під урожай 2010 року озимину на зерно і зелений корм, включаючи рапс, у господарствах усіх категорій посіяли на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник минулого року на 2,9%, або 287,3 тис. га.

Зернові культури на зерно посіяно на площі 8,6 млн. га, що на 3,7%, або 304,9 тис. га, більше від аналогічного показника минулого року, у тому числі пшеницю посіяли на площі 6,668 млн. га (на 2,6% більше), жито - 0,3 млн. га (на 38% менше), ячмінь - на 1,588 млн. га (на 25% більше).

Озимий рапс на зерно посіяли на площі 1,4 млн. га, що на 1,4%, або 19,8 тис. га, менше торішнього.