Президент підписав закон про компенсації витрат аграріям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про зміну дати запровадження нової бюджетної програми щодо компенсації витрат сільгоспвиробникам за корову.

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Як повідомляв УНІАН, 13 травня Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо підтримки сільськогосподарських виробників.

Закон врегульовує на законодавчому рівні питання запровадження нової бюджетної програми щодо компенсації витрат сільськогосподарським товаровиробникам за наявну на 1 січня відповідного року корову з 1 січня 2011 року, а не з 1січня 2010 року, як це передбачалося раніше ухваленим законом.