Янукович підписав закон про витрачання коштів в АПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо витрачання коштів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України".

Згідно із законом, кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.