МінАП зберегло прогноз урожаю зернових

Міністерство аграрної політики України прогнозує врожай зернових культур поточного року на рівні 46-47 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Міністр нагадав, що всього в Україні під урожай 2010 року озимими та яровими зерновими культурами засіяно близько 15 млн. га.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що, за даними міністерства, посіви ярових зернових зараз перебувають у задовільному стані. “Ярові в нормальному стані. Сьогодні ніяких пожежних заходів ні уряд, ні міністерство не здійснювали”, - сказав він.

Водночас міністр додав, що на сьогоднішній день як в Україні, так і на суміжних ринках, зокрема в Російській Федерації, існує проблема достатньо високих перехідних залишків зерна, що може позначитися на ціновій кон`юнктурі на внутрішньому ринку України цього року. В зв`язку з цим він зазначив, що недавно профільне міністерство Російської Федерації вийшло з пропозицією на уряд Росії про фінансове стимулювання експорту зерна з країни. В цьому українське міністерство вбачає одну із загроз стабільності цін на внутрішньому ринку.

Водночас, повідомив М.ПРИСЯЖНЮК, на рівні Кабінету міністрів України вже проведено окрему нараду, присвячену ходу майбутнього збирання врожаю. На ній, зокрема, обговорювалися питання надання на пільгових умовах українським аграріям паливно-мастильних матеріалів, а також питання активізації діяльності Аграрного фонду України із закупівлі перехідних залишків зерна всередині країни для попередження можливого обвалу цін.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні в 2009 р. зібрано 46 млн. тонн зерна (у вазі після доопрацювання), з них продовольчого зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).