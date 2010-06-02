У 2009 році в Хмельницькій області з виробничого циклу вибуло 13% тракторів, 15% кукурудзозбиральних і кормозбиральних комбайнів, 16% зернозбиральних комбайнів, 18% бурякозбиральних машин і в межах 6-21% спеціалізованої техніки для тваринництва.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, надходження техніки на с/х підприємства краю зменшилося. Зокрема, тракторів, комбайнів, сівалок надійшло у 2,6-3,3 раза менше, ніж вибуло. У середньому на 100 підприємств купили 18 тракторів (у 2008 р. - 24), 8 сівалок (9), 6 зернозбиральних комбайнів (10).

Зменшення кількості, наприклад, тракторів, призвело до збільшення навантаження на один трактор з 97 га ріллі у 2008 р. до 109 га - у 2009 р.

Водночас збільшується кількість техніки в господарствах населення. На початок 2010 року господарства населення мали 9,1 тис. тракторів, що на 753 одиниці більше, ніж в попередньому році, 844 зернозбиральні комбайни (на 70 одиниць більше).

Довідка УНІАН. У 2009 р. в сільськогосподарських підприємствах області налічувалося 7,1 тис. тракторів, 2,4 тис. комбайнів, у тому числі 1,7 тис. зернозбиральних, 361 бурякозбиральна машина, 4,6 тис. одиниць інших видів техніки для посіву і збору сільськогосподарських культур і 2,4 тис. - для тваринництва.