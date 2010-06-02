Варшавська автофабрика планує виробити 60 тис. авто

Варшавська автофабрика (FSO) планує в поточному році зберегти виробництво на рівні минулого року, коли завод виробив 30 тис. автомобілів Shevrolet Aveo і 30 тис. машинокомплектів Daewoo Lanos.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив директор виробництва FSO, що належить українському концерну "УкрАвто", Густав ЛИПИНСЬКИЙ.

Він сказав, що головною причиною, яка стримує зростання виробництва, є відсутність замовлень в умовах світової фінансової кризи, що спричинило падіння автомобільного ринку.

За словами Г. ЛИПИНСЬКОГО, завод розраховує на збільшення замовлень на Shevrolet Aveo з осені 2010 року - завдяки установці на них двигунів за стандартом Euro 5, що дозволить збільшити щомісячне виробництво з 2 тис. до 3,5 тис. машин.

Г. ЛИПИНСЬКИЙ нагадав, що Єврокомісія заборонила з 2011 року продавати в Євросоюзі нові автомобілі з двигунами, що не відповідають стандарту Euro 5.

Машинокомплекти Daewoo Lanos, як і в попередні роки, поставлятимуть для збірки в Україні.

Представник правління заводу також повідомив, що компанія має намір в поточному році розбирати вироблені в Словаччині автомобілі Kia Cee`d на машинокомплекти для їх постачання і збірки на українських підприємствах "УкрАвто", не уточнивши при цьому планованих обсягів. За його словами, минулого року підприємство таким чином розібрало і поставило в Україну 2 тис. машин.

Г. ЛИПИНСЬКИЙ також зазначив, що потужності заводу дозволяють щорічно виробляти 225 тис. машин (за умов двозмінної роботи).

Як повідомляв УНІАН, за даними Samar, у 2008 році FSO за рахунок виробництва 150 тис. машин зайняла третє місце на польському ринку автовиробників з близько 15% частки ринку.