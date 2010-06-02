«Хортицю» визнали кращою premium-горілкою Росії

За підсумками міжнародного дегустаційного конкурсу «Краща горілка року/Best vodka of the year» в Росії золоту нагороду одержала «Хортиця». Про це УНІАН повідомили в компанії.

Кращу горілку вибирали у восьми категоріях. У сегменті «Преміальний/Premium» переможцем була визнана єдина українська горілка «Хортиця Преміум». «У нас це вже шоста перемога з початку року – ми одержуємо нагороди і на міжнародних конкурсах, і на національних. Абсолютна якість є ідеологією нашої компанії і сьогодні це підтверджують міжнародні (світові) експерти», - відзначив генеральний директор ТД «Хортиця» в Росії Сергій ВЕЛИЧКО.

Конкурс проводиться в Росії з 2008 року і був запроваджений з метою виявлення кращих горілчаних брендів у різних цінових сегментах. Організаторами конкурсу виступають комунікаційне агентство «MACRO event» і ВНІІПБТ Російської академії сільськогосподарських наук.

У 2010 році в конкурсі взяли участь більше 100 зразків. Переможців Конкурсу визначали провідні експерти-дегустатори лікерогорілчаної галузі зі всього світу. Професійна оцінка зразків проходить методом сліпої дегустації у присутності незалежних спостерігачів. У наглядову раду запрошуються представники заводів-учасників, а також засобів масової інформації. Така методика вибору переможця робить конкурс максимально чесним і справедливим, тому і перемога в ньому вважається великим успіхом серед виробників.

Медалісти і переможці конкурсу «Краща горілка 2010» будуть представлені в Музеї Історії Горілки, розташованому в унікальному історико-архітектурному комплексі, - Ізмайлівському Кремлі.

Як відзначають в компанії, за підсумками 2009 року «Хортиця» увійшла до «десятки» марок російського алкогольного ринку, які найбільше продавалися. Таким чином, компанія за рік наростила частку ринку на 33%, поновивши «десятку кращих» своєю появою.

Довідка УНІАН. ТМ «Хортиця» стає переможцем алкогольних змагань не вперше. Серед її численних «трофеїв” - золота медаль на міжнародному конкурсі International Wine and Spirits Challenge-2010, який пройшов в квітні в Лондоні, а також - перемога «Хортиці» в рамках ПродЕкспо-2010 в лютому, де вищу нагороду конкурсу одержала не горілка, а завод - ЛГЗ «Хортиця», що її випускає.