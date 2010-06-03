МінАП прогнозує виробництво 2,1-2,2 млн. тонн цукру

Міністерство аграрної політики України прогнозує виробництво 2,1-2,2 млн. тонн цукру цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК.

За його словами, площі під цукровим буряком дозволяють прогнозувати урожай цієї культури на рівні 16 млн. тонн. "Це кількість 16 млн. тонн за тієї ситуації, що є на цукрових заводах, ми повинні мати десь 2,1-2,2 млн. тонн цукру", - сказав заступник міністра.

Він нагадав, що зараз ведуться переговори з Росією і досягнута попередня домовленість про виділення квот для реалізації українського бурякового цукру на російському ринку.

Довідка УНІАН. За прогнозом Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор», в поточному році площі посівів цукрового буряка становитимуть 450 тис. га. На думку фахівців асоціації, збільшенню посівів сприятиме різке зростання цін на цукор на внутрішньому ринку України.

У 2009 році цукровий буряк в Україні було посіяно на площі 330 тис. га. Урожай буряку становив 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряку врожаю 2009 року становило 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється в 2 млн. тонн.