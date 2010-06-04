Шуфрич вилетів до Львова через надзвичайну ситуацію

Голова МНС Нестор ШУФРИЧ терміново вилетів до Львова у зв’язку із надзвичайною ситуацією, що склалася у місті внаслідок буревію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час негоди на вулицях Львова масово падали дерева, деякі з них – на автомобілі.

Сильний вітер і гроза спричинили також падіння дерев на автошляхах Львівської області.

Крім того, у Львові під час буревію перекинулося маршрутне таксі, у якому перебували троє пасажирів. Двоє з них були травмовані і шпиталізовані.