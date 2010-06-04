Шуфрич вилетів до Львова через надзвичайну ситуацію
09:01, 04 червня 2010Агро
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Склалася внаслідок буревію
Голова МНС Нестор ШУФРИЧ терміново вилетів до Львова у зв’язку із надзвичайною ситуацією, що склалася у місті внаслідок буревію.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв УНІАН, вчора під час негоди на вулицях Львова масово падали дерева, деякі з них – на автомобілі.
Сильний вітер і гроза спричинили також падіння дерев на автошляхах Львівської області.
Крім того, у Львові під час буревію перекинулося маршрутне таксі, у якому перебували троє пасажирів. Двоє з них були травмовані і шпиталізовані.
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