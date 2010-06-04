Світові ціни на сільгосптовари знизилися

Світові ціни на сільськогосподарські товари знизилися. Проте висока вартість незернової продукції продовжує утримувати на високому рівні витрати на імпорт продовольства, особливо в країнах, що розвиваються. Такі висновки містяться в доповіді "Продовольчий прогноз", опублікованому римською штаб-квартирою Всесвітньої Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Основною причиною зниження стало падіння світових цін на зерно і цукор. Так, у зв`язку з перспективою значного зростання об`єму виробництва ціни на цукор знизилися в 2 рази в порівнянні з максимальним рівнем, відміченим на початку року. Проте, як повідомляє ФАО, в даний час вартість продовольчої корзини в світі залишається на 69% вище, ніж в 2002-2004 рр.

Приведені в документі дані говорять про те, що новий сільськогосподарський сезон буде задовільним, при цьому обсяг світового виробництва в 2010 р., ймовірно, досягне рекордного рівня 2008 р., а світові запаси зерна продовжуватимуть рости третій рік підряд. Більш того, зростання виробництва, швидше за все, не обмежиться країнами-експортерами; очікується, що і багато країн-імпортерів одержать великі урожаї.

Не дивлячись на зниження цін, загальна вартість імпортного продовольства в 2010 р. може досягти 921 млрд дол., що на 100 млн. (на 11%) більше, ніж в 2009 р., але все таки нижче за рекордну відмітку 2008 р. (в 1 трлн дол.), передає ПРАЙМ-ТАСС.