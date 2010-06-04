На Закарпатті підтоплені 1,5 тис. домогосподарств

У Закарпатті вніслідок сильних злив підтоплено півтори тисячі домогосподарств і 3,5 тис. гектарів угідь.

Про це сьогодні кореспондентові УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС у Закарпатській області Федір ФІЛІП.

Зокрема, за його словами, унаслідок сильних опадів, перезволоження грунту і відсутності системи водовідведення територією Закарпаття підтоплені на 4 червня 1 тис. 422 домогосподарств. Кількість уже підтоплених будинків уточнють.

Окрім того, за словами Ф. ФІЛІПА, підтоплені 3,5 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Найбільше постраждали Мукачівський, Ужгородський, Перечинський, Великоберезнянський, Берегівський. Виноградівський, Іршавський райони. Найбільша кількість підтоплених домогосподарств у Мукачівському районі: зокрема, у селі Ракошино підтоплено близько 700 домогосподарств.

Як повідомив сьогодні під час зустрічі з журналістами голова Закарпатської ОДА Олександр ЛЕДІДА, загалом підтоплені понад 40% усіх низовинних районів області.

Ф. ФІЛІП також додав, що до робіт з ліквідації наслідків повені залучили Ужгородський і Мукачівський звідні загони ГУ МНС у Закарпатській області, 28 одиниць техніки, 109 осіб особового складу рятувальників. Також працюють аварійні бригади Закарпатського облводгоспу, служба автомобільних доріг в Закарпатській області і комунальні служби.