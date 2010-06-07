Прикарпаття планує щорічно виділяти 2 млн. грн. на озеленення

В Івано-Франківській області планують щорічно виділяти 2 млн. грн. на посадку нових садів і вирощування саджанців. Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Згідно з отриманою інформацією, ці кошти передбачать у програмі "Сади Прикарпаття", яка розрахована на 10 років.

На Прикарпатті планують щорічно збільшувати площі посадки молодих садів і ягідників на 120 га, вирощувати 250 тис. шт. саджанців, впроваджувати інтенсивні технології вирощування плодово-ягідних культур, збільшувати кількість підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодів і ягід.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській області скоротилися площі садів - з 19,5 тис. га в 1990 р. до 9,5 тис. га в 2009 р., а також знизилися темпи їх відновлення.

Основною причиною називають те, що у більшості сільськогосподарських підприємств через низьку рентабельність і збитковість садівництва немає власних оборотних коштів на відновлення насаджень.