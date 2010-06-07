Апельсиновий сік значно подорожчає найближчим часом

Найближчими місяцями ціни на апельсиновий сік помітно зростуть, оскільки провідний постачальник цитрусових - Бразилія - прогнозує найгірший урожай за останні сім років через негоду, пише The Financial Times.

Як заявив виконавчий директор провідного бразильського виробника апельсинового соку - компанії Cutrale - Карлос Віакава, цього року з постачальниками з Бразилії, які забезпечують близько половини світового виробництва цього продукту, були укладені контракти, що передбачають зростання цін на 50-60%. За його словами, деякі виробники підняли ціни у три рази, хоча в середньому зростання буде менш значним.