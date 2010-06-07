Прикарпаття планує збільшувати валове виробництво зерна

На Прикарпатті до 2020 року планують збільшити валове виробництво зерна до 540 тис. тон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Головного управління агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної держадміністрації Микола СУХОЛИТКИЙ.

За його словами, за рахунок інтенсифікації виробництва: використання сучасних технологій, вапнування грунтів та інших заходів щодо збереження і підвищення родючості земл, створення сучасної селекційної і насіннєвої бази ми "сподіваємося збільшити до 2020 року валове виробництво зерна до 540 тис. тон". "Адже потреба наших жителів у продовольчому зерні складає 204 тис. т, а на корм тваринам і птиці потрібно ще 270 тис., тоді як минулого року ми зібрали тільки 402 тис. т. - зазначив И.СУХОЛИТКИЙ. - Власне, для підтримки того балансу доводиться щорічно завозити з-за меж області понад 70 тис. т зерна і продуктів його переробки. Тепер же, з року в рік нарощуючи збір зерна, зменшуватимемо той імпорт".

Він також повідомив, що в області сподіваються "досягти виробництва достатньої кількості цукру - по 38 кг на кожного жителя". "Якщо цього року плантація цукрових коренеплодів в області досягне 3,5 тис. га, то за десять років її повинні подвоїти і видавати на-гора 250-280 тис. т сировини, яка забезпечить ефективну роботу Городенківського цукрового заводу", - додав представник ОДА.