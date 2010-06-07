Експерти: Світові ціни на молочку зростають

Ціни на молочні продукти, торгівлю якими ведуть на світових ринках, у переважній більшості перевищили максимальні показники листопада-грудня 2009 року. Про це УНІАН повідомили в Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

У травні ціни на масло виросли з 7% у Німеччині до 33% в Океанії порівняно з максимальним рівнем 2009 року. На сухе знежирене молоко спостерігалося зростання від 11% в Польщі до близько 22% в Океанії. Ціни на сир типу чедер в Західній Європі виросли від 7% до 10%.

Повідомляють, що інтервенції на ринку ЄС можуть внести певні корективи до зростання цін. При цьому відзначають, що запаси масла все ж обмеженіші, ніж сухого молока.

Таким чином, досить стабільна ситуація на зовнішніх ринках, ріст попиту і цін, незважаючи на зростання сезонного виробництва молока в Україні, стримують зниження закупівельних цін на молоко.

За останній період спостерігається певна стабільність цін на молочну сировину. Зокрема, середня закупівельна ціна на молоко по Україні на рівні 2,7 грн./кг і 2,4 грн./кг, на молоко вищого і першого сорту ціна знизилася за останні декілька тижнів не більше ніж на 2-3%. Аналогічна тенденція спостерігалася і за цінами на молоко від господарств населення.