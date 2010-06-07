Прикарпаття визначить екологічно чисті сировинні зони

Івано-Франківськ. На Прикарпатті в обласному бюджеті передбачено 120 тис. грн. для визначення екочистих сировинних зон. Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації. За отриманою інформацією, в обласному бюджеті на 2010 рік передбачено 120 тис. грн. для проведення моніторингу екологічного стану сільськогосподарських земель. Після проведених обстежень території щодо її відповідності вимогам нормативних документів ці землі отримають статус спеціальних зон для вирощування сировини, яку використовуватимуть для дитячого і дієтичного харчування.

У цілому Івано-Франківська область планує до 2020 р. довести виробництво екологічно чистої продукції до рівня не менше 5-8% від загального валового виробництва сільськогосподарської продукції. Також екологічно чисту продукцію поставлятимуть в санаторно-курортні заклади. Влада області планує відкрити ряд магазинів для реалізації екологічно чистих продуктів харчування в усіх містах Прикарпаття.