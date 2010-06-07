“Украгролізинг” залучить російські та канадські кредити

НАК "Украгролізинг" залучить російські і канадські кредити для будівництва елеваторів і закупівлі комбайнів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, планують залучити 290 млн. дол. у російського банку, який поки невідомий, ведуть переговори. За ці гроші куплять 1 тис. комбайнів і 300 тракторів, які передаватимуть у лізинг українським виробникам на 7 років під 4% річних.

У прес-службі зазначають, що зараз відпрацьовують деталі і механізми інвестиційного проекту.

Також "Украгролізинг" планує побудувати елеватори загальною потужністю 100 тис. тон. Для цього залучать канадські кредити на суму 117 млн. канадських доларів.

Нині триває моніторинг оптимальних майданчиків під будівництво. Будівництво почнеться з тих, які будуть швидше готові і чіткіше відповідатимуть усім умовам.

Конкретні постачальники, кредитори, оператори - увесь механізм проекту буде прописаний окремою спеціальною постановою Кабінету міністрів, повідомляє прес-служба компанії.

Довідка УНІАН. НАК "Украгролізинг" створена постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов'язань Державного лізингового підприємства

"Украгролізинг", створеного на базі Державного лізингового фонду у 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

У 2009 році "Украгролізинг" передав аграріям у фінансовий лізинг 851 одиницю сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн.