У Чернігівській області запустили насінний завод

У селі Дмитріївка Чернігівської області запущено найбільший в області насінний завод, будівництво якого тривало з 2007 року і обійшлося інвесторам у 30 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації.

За словами генерального директора заводу Юрія ЛИПОВЯКА, підприємство може приймати, очищати, висушувати, протравлювати і фасувати близько 12 тон зерна на годину. Для порівняння він навів приклад найпотужнішого підприємства області, що займається насінництвом, яке може виробити і довести до необхідних кондицій на власних потужностях 300-500 тон насіння за сезон. Завод у Дмитріївці цю ж кількість насіння може переробити всього за 2-3 дні.

"Потужностей підприємства вистачить, щоб обслуговувати насінний комплекс не лише Чернігівської, але і Сумської та Харківської областей", - сказав Ю. ЛИПОВЯКА.

Увесь процес виробництва на заводі - від прийняття і сушки до фасовки зерна - комп'ютеризований. Одна робоча зміна складається з восьми робітників, включаючи оператора, який бачить увесь технологічний ланцюг на моніторі. Устаткування підприємства - як іноземного, так і українського виробництва - налаштоване на переробку насіння чотирьох культур: пшениці, жита, ячменю і рапсу.

Власником нового заводу є українська компанія з французькими інвестиціями "Деснагрейн", яка вирощує в Україні пивоварний ячмінь і рапс. Засновником "Деснагрейн" є велика французька компанія "Шампань серіаль", що включає 10 тисяч виробників зерна, 164 переробні підприємства і вирощує у себе на батьківщині понад 2,5 млн. тон зерна на рік.