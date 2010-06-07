«Поляна» планує відкрити 30 магазинів в Україні

ТОВ "Поляна Україна Груп" до кінця 2010 року планує відкрити 30 виномаркетів "Поляна" в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, магазини планують відкрити в Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Житомирі, Миколаєві і Ялті.

У компанії зазначили, що 5 червня в Одесі в ТРЦ "Рів'єра" відкрився одинадцятий виномаркет площею 565 кв. м з асортиментом, що налічує понад 3 тис. найменувань.

За словами керівника мережі виномаркетів "Поляна" Ірини ШАУТІДЗЕ, до кінця цього року в Одесі буде відкрито ще як мінімум два магазини мережі.

Довідка УНІАН. ТОВ "Поляна Україна Груп" - мережа спеціалізованих магазинів з продажу вина і інших алкогольних напоїв. На 5 червня 2010 року мережа складається з 11 магазинів у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Чернігові, Севастополі і Одесі. Загальна торговельна площа - 7602,4 кв. м.