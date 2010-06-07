«Украгролізинг» став розпорядником коштів держбюджету

НАК «Украгролізинг» стала головним розпорядником коштів державного бюджету, які спрямовано на придбання вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

Відповідні зміни закріплено постановою Кабінету Міністрів України № 387 від 2 червня 2010 року «Про внесення змін до Порядку використовування коштів державного бюджету, спрямованих на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу і заходи щодо операцій фінансового лізингу», який оприлюднено на сайті уряду.

До цього розпорядником коштів було Міністерство аграрної політики України.