Бродський просить СЕС навести лад на ринках

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ звернувся до головного санітарного лікаря країни Геннадія РОЖКОВА з проханням забезпечити належний санітарно-епідеміологічний стан на ринках України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, на адресу комітету від підприємців надходить велика кількість скарг на погіршення санітарно-епідеміологічного стану на ринках України. "Підприємці вказують на випадки грубого порушення санітарних норм. На окремих ринках не створено належних умов для торгівлі, у реалізаторів немає санітарного одягу і дезинфікуючих засобів, не вистачає інвентарю для прибирання, відсутні або в незадовільному стані приміщення громадського користування і т. д"., - сказано в повідомленні прес-служби комітету.