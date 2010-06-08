Україна заборонила ввезення жуйних тварин з КНР

Через спалах чуми

Ветеринарна служба України заборонила ввезення в Україну жуйних тварин, сировини і продукції з них з Китайської Народної Республіки. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України. Заборона введена через реєстрацією захворювання чумою дрібної рогатої худоби на території Китайської Народної Республіки.

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