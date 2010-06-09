Херсонським аграріям необхідно 1,265 млрд. грн.

Херсонським аграріям для проведення комплексу літньо-осінніх польових робіт потрібно 1,265 млрд. грн., з них для проведення прибиральних робіт - 0,605 млрд. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, на сьогодні аграрний сектор області забезпечений фінансовими ресурсами на 80,42%.

Дефіцит коштів складає 81,35 млн. грн., з яких потреба збиткових підприємств - 21,46 тис. грн.

Зокрема, агропідприємства прогнозують залучити 619 млн. грн. власних коштів і запозичити 226,24 млн. грн.. Із загальної суми позик комерційні кредити складуть 80,64 млн. грн., банківські кредити - 418,89 млн. грн., у тому числі пільгові - 394,35 млн. грн.