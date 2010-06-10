МінАП прогнозує початок збирання урожаю з 20 червня
13:50, 10 червня 2010Агро
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Повідомив Присяжнюк
Міністерство аграрної політики України прогнозує початок збирання врожаю з 20 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.
"Збиральну кампанію плануємо почати через тиждень", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.
При цьому він сказав, що якість зерна в поточному році залежатиме від погодних умов, проте, міністерство очікує, що воно буде у рамках середньорічних показників.
Нагадаємо, що МінАП прогнозує урожай зерна в поточному році на рівні 46 млн. тон, проте зазначає, що показник може бути скоректований залежно від погодних умов.
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