РФ відмінить ввізне мито на 300 тис. тон українського цукру

Російська Федерація у 2011 році відмінить ввізні мита на 300 тис. тон українського цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Наступного року ми обов'язково вийдемо на експорт в Російську Федерацію. З Росією у нас підписаний договір, що з наступного календарного року вони відмінять на 300 тис. тон українського цукру ввізні мита, які сьогодні складають 330 дол. за тону", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня під час круглого столу заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК озвучив прогноз, що у 2010 році виробництво цукру в Україні складе 2,1-2,2 млн. тон. За його словами, площі під цукровим буряком дозволяють прогнозувати урожай цієї культури на рівні 16 млн. тон.

Також І. ДЕМЧАК нагадав, що зараз ведуть переговори з Росією і досягнуто попередньої домовленості про виділення квот для реалізації українського бурякового цукру на російському ринку.

Довідка УНІАН. За прогнозом Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор", в поточному році площі посівів цукрового буряка складуть 450 тис. га. На думку фахівців асоціації, збільшенню посівів сприятиме різке зростання цін на цукор на внутрішньому ринку України.

У 2009 році цукровий буряк в Україні посіяли на площі 330 тис. га. Урожай буряка склав 10 млн. тон. Виробництво бурякового цукру з буряка урожаю 2009 року склало 1,267 млн. тон. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюють у 2 млн. тон.