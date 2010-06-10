Завтра в Україні знову буде сухо і спекотно
15:04, 10 червня 2010Агро
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У Києві вдень до 33 градусів тепла
Завтра, 11 червня, на території України збережеться суха і жарка погода.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі температура повітря складатиме 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 29-34°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві також суха і жарка погода з температурою вночі 18-20°, вдень 31-33°, по області - вночі 15-20°, вдень 29-34°.
Сьогодні, 10 червня, температура води в Чорному і Азовському морях 21-24°, у Дніпрі біля Києва - 22°.
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