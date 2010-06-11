Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 10.06.10)

Огляд за тиждень 31 травня - 6 червня

Пшениця.

Як і очікували, ціни на пшеницю після деякої консолідації продовжили своє зниження. При цьому темпи падіння виявилися дуже стрімкими. З початку червня вартість липневих ф`ючерсів на Біржі Чикаго знизилася на понад 6%, опустившись до рівня $4,29 за бушель ($157,72 за тону) - мінімум з вересня 2009 року. Падіння спостерігається на тлі несприятливих прогнозів щодо запасів зерна. Зокрема, у 2010/11 маркетинговому році очікують зростання світових запасів пшениці на 2,4% до 198,1 млн. тон, що стане рекордом за останні 9 років. Конкуренція, що посилюється, на експортному ринку пшениці також не сприяє зростанню попиту на американське зерно. Одним з основних конкурентів у США бачать Росію, яка, на думку ряду експертів, уже через декілька років здатна поборотися з Америкою за звання найбільшого світового експортера пшениці.

Кукуруза .

Різке зниження спостерігалося і в цінах на кукурудзу. Зараз липневий контракт торгується в районі $3,36 за бушель ($132,28 за тону), востаннє так дешево кукурудза коштувала на початку жовтня 2009 року. Як і у випадку з пшеницею, фундаментальні чинники доки говорять не на користь зростання цін. За прогнозами Продовольчої і Сільськогосподарської Організації (FAO) ООН, у цьому маркетинговому році світове виробництво зерна (включаючи кукурудзу) досягне 2,28 млрд. тон, що є другим за розміром урожаєм за усю історію. При цьому попит досягне 2,27 млрд. тон, що все ж менше від показників виробництва. Таким чином, у довгостроковій перспективі динаміка цін на зерно швидше припускає низхідний рух.

Свинина.

Знижуються в останні торговельні сесії і ціни на свинину, які опустилися до відмітки $0,77 за фунт ($1694 за тону). У цілому нинішня динаміка відбиває ситуацію на гуртовому ринку м`яса, де ціни також знизилися до мінімумів останніх двох місяців. Негативний вплив чинить і зміцнення долара, який робить експорт американської свинини дорожчим на зовнішніх ринках. Проте, подальшого сильного падіння цін ми все ж не очікуємо, оскільки як і раніше спостерігається деякий фізичний дефіцит поголів`я свиней у США.

Огляд "УНІАН-Економіці" надала ФК "Калита-Фінанс"